В Госдуме озаботились эпидемией "скрытой безотцовщины" в России: папа как бы есть, но его нет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов констатировал, что Россию накрыла эпидемия "скрытой безотцовщины". По данным парламентария, среднестатистические российские отцы проводят с детьми очень мало времени — около 35 минут в день.

Члены команды Чернышова провели масштабный опрос cреди россиян, в результате которого выяснили, сколько времени они проводят с детьми. Результаты оказались удручающими. Так, московские отцы уделяют своим малышам в среднем 35 минут в день, 18% и вовсе могут отвести на это 15 минут или меньше. 56% опрошенных сослались на сильную занятость, 23% признались, что не знают, как организовать совместный досуг. При этом 89% мужчин хотели бы уделять больше внимания своим чадам, а 53% заявили, что развлечения не вписываются в рамки семейного бюджета.

"Мы можем констатировать эпидемию скрытой безотцовщины в России. Папа как бы есть, но папы нет. Но ведь папа должен быть путеводителем по этому сложному миру, защитником и просто лучшим другом! Сегодня роль отца как никогда приобретает важнейшее значение. Кроме того, включённость мужчин в воспитание и общение с детьми — это ключевой фактор для сохранения семьи", — рассказал Чернышов РИА "Новости".