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11 июля, 06:08

В России может появиться "Отцовская карта"

Депутат Чернышов предложил ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской"

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/cheerful-bearded-father-having-fun-with-his-little-son_7927371.htm#query=%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&position=4&from_view=search&track=ais" target="_blank" rel="noopener noreferrer">drobotdean</a></p>

Обложка © Freepik / drobotdean

В России необходимо обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Для этого нужно ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской". С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, письмо с предложением он направил главе Минтруда Антону Котякову.

"Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам депутата, двух тысяч рублей хватит на то, чтобы папа мог провести время с ребёнком, сходить с ним в кино, парк или детское кафе. Чернышов подчеркнул, что роль отцов ещё со времён СССР принижена, даже есть стереотип, согласно которому воспитанием чада занимается только мама. Пренебрежительное отношение к отцам наблюдается в разных ситуациях, и Чернышова, как папу двоих детей, не устраивает такое положение дел. К тому же с введением инициативы депутата мамы получат возможность отдохнуть, уделить время себе, перезагрузиться, ведь "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи".

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Ранее почти половина российских мужчин рассказали о готовности уйти в декрет вместо жены при появлении ещё одного ребёнка. Эксперт Валерия Сумина объяснила, что популярность такого отцовского отпуска по уходу за детьми коррелирует с уровнем образования и величиной доходов семьи. Так, в основном готовность изъявили мужчины с высшим образованием.

Светлана Оперук
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