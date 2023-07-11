В России может появиться "Отцовская карта"

В России необходимо обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Для этого нужно ввести "Отцовскую карту" по аналогии с "Пушкинской". С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, письмо с предложением он направил главе Минтруда Антону Котякову.

"Предлагаю ввести "Отцовскую карту". Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с "Пушкинской картой", чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды", — приводит его слова РИА "Новости".

По словам депутата, двух тысяч рублей хватит на то, чтобы папа мог провести время с ребёнком, сходить с ним в кино, парк или детское кафе. Чернышов подчеркнул, что роль отцов ещё со времён СССР принижена, даже есть стереотип, согласно которому воспитанием чада занимается только мама. Пренебрежительное отношение к отцам наблюдается в разных ситуациях, и Чернышова, как папу двоих детей, не устраивает такое положение дел. К тому же с введением инициативы депутата мамы получат возможность отдохнуть, уделить время себе, перезагрузиться, ведь "счастливая мама, как известно, залог счастливой семьи".