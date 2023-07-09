В Госдуме предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков семьям, которые проживают в браке более десяти лет и имеют детей, пишет ТАСС.

"Современная малоэтажная застройка, просторные, комфортные дома позволят семьям расширяться, инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдём со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", — говорится в телеграм-канале Слуцкого.

Согласно инициативе депутатов, участок станет общей долевой собственностью всех членов семьи. Проект поправок планируется внести в Госдуму после получения заключения правительства в течение 30 дней.