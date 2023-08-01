Папа важен: Сколько времени отцу нужно проводить с ребёнком, чтобы он вырос счастливым

Отец должен проводить с ребёнком по меньшей мере 45 минут в день, искренне интересуясь его заботами и увлечениями, а не ограничиваясь вопросами об успеваемости в школе. Об этом сказала телеканалу "360" детский психолог Дарья Дугенцова, комментируя информацию о "скрытой безотцовщине" в РФ.

"В России это обусловлено русской душой, которая привыкла, что мама берёт на себя обязанности выкармливания ребёнка. Мать — и уборщица, и няня — какие роли она только не играет. Отец — кормилец в общем понимании", — пояснила она.

По её словам, такое навязывание ролей в семье и приводит к проблемам, тогда как мужчина обязан участвовать в воспитании. Активное участие отца в жизни детей — это залог их счастливого будущего. Хорошо, если семья посетит психолога или изучит соответствующую литературу до появления потомства, отметила Дугенцова.

Она напомнила, что дочь всегда будет искать партнёра, похожего на её папу. Обычно такие девочки, лишённые отцовского внимания, рано уходят из семьи и начинают свою жизнь в поисках любви. А мальчик рискует вырасти таким же равнодушным, как отец, или на всю жизнь остаться "маминым защитником", не пытаясь найти жену.

Детский психолог Наталья Наумова поддержала коллегу. Она добавила, что обычно такие отстранённые от детей мужчины вырастают в точно таких же семьях, где считалось, что воспитание потомства — только женская обязанность.

"У некоторых отцов есть установки, что если слишком много времени проводить с детьми, то они слабые и беспомощные. Это нужно прорабатывать с психологом", — поделилась Наумова.

По её словам, положительная тенденция всё же наметилась и сейчас много семей стараются правильно воспитывать малыша, когда мужчина принимает в его жизни активное участие.