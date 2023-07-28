Ошибки в воспитании мальчиков, заставляющие сыновей уходить из отчего дома

Родители стараются сделать многое, чтобы дети выросли достойными и независимыми людьми. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. При воспитании ребёнка важно учитывать некоторые психологические принципы и не совершать ошибок, о которых мы сейчас расскажем.

1. Запрет на эмоции

"Настоящие мужчины не плачут и не боятся" — губительная фраза для детской психики. Ребёнок испытывает чувства, но осознаёт, что ему нельзя об этом говорить, потому что он перестанет быть мужчиной в глазах матери. От этого растёт внутреннее эмоциональное напряжение и формируется установка, что он какой-то не такой. Навязывая ребёнку гендерные стереотипы и воспитывая по принципам токсичной маскулинности, вы не делаете его "настоящим мужчиной", а ломаете психику. Поощряйте открытое общение и выражение чувств, давая понять, что плакать, чувствовать себя уязвимым и искать поддержки в случае необходимости — это нормально. Как и любой человек, сын должен знать, что имеет право на свободное выражение эмоций.

2. Подавление физической активности

Наказывая ребёнка за физическую активность, вы не даёте ему снять эмоциональное напряжение, что может привести к негативным последствиям. Фото © Freepik

Мальчики гораздо активнее девочек. Это физиология! Подавление физической активности чревато ростом эмоционального напряжения или фрустрацией. Если ругать сына за прыжки, бег и желание двигаться, то эта неосвобождённая энергия будет накапливаться. И в конце концов может перерасти в невроз либо во вредную привычку. Ребёнку нужно куда-то направить кучу сил, и он ищет возможность сделать это с помощью своего тела. Поощряйте и предоставляйте безопасные выходы для активности, будь то спорт, игры на свежем воздухе или творческое движение. Такие методы способствуют физическому и психическому благополучию.

3. Гиперопека

В то время как защита наших детей является инстинктивной, чрезмерная опека может задушить их чувство независимости и навыки решения проблем. Обеспечьте баланс, предоставив сыну руководство, но позволив безопасно исследовать окружающий мир. Поощрение независимости формирует устойчивость и уверенность в себе, готовя детей к уверенному решению жизненных проблем.

4. Попытка сделать сына своим мужчиной

Не заставляйте ребёнка менять социальную роль и становиться для вас папой или мужем. Фото © Freepik / bearfotos

Не приписывайте сыновьям чужие социальные роли. Если говорить мальчику, например, что он в семье единственный мужчина и должен заботиться о маме и защищать сестёр, то это повлияет на детскую психику не лучшим образом. В таком случае вы лишаете ребёнка взрослого рядом с собой, на которого можно положиться. Сын не должен быть вашим мужем или отцом или закрывать те дыры в душе, которые вы не закрыли. Иначе, вырастая, такие мальчики становятся неуверенными в себе, замкнутыми и всё время ищущими безопасность. Которую найти нигде нельзя, кроме как в самом себе. Пускай он побудет ребёнком, напомните, что взрослые рядом и мальчик всегда может на них рассчитывать. Такая модель поведения поможет сыну взрастить опору внутри себя.

5. Физические наказания