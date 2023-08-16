60-летнего президента Абхазии прооперировали в Москве
Президент Абхазии Бжания успешно перенёс операцию в Москве
60-летнего президента Абхазии Аслана Бжанию прооперировали в Москве. Об этом проинформировала в среду, 16 августа, пресс-служба главы республики. Сейчас здоровью политика ничего не угрожает.
"После тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно", — сообщили в пресс-службе.
Ранее проходила информация, что Бжания прилетел в Москву для проведения обследования. По предварительным данным, у него диагностировали обострение мочекаменной болезни.
Напомним, что в марте 2023 года президент Абхазии перенёс коронавирус. Заболевание проходило без осложнений.