60-летнего президента Абхазии прооперировали в Москве

60-летнего президента Абхазии Аслана Бжанию прооперировали в Москве. Об этом проинформировала в среду, 16 августа, пресс-служба главы республики. Сейчас здоровью политика ничего не угрожает.

"После тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно", — сообщили в пресс-службе.

Ранее проходила информация, что Бжания прилетел в Москву для проведения обследования. По предварительным данным, у него диагностировали обострение мочекаменной болезни.