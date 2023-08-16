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16 августа, 15:09

60-летнего президента Абхазии прооперировали в Москве

Президент Абхазии Бжания успешно перенёс операцию в Москве

60-летнего президента Абхазии Аслана Бжанию прооперировали в Москве. Об этом проинформировала в среду, 16 августа, пресс-служба главы республики. Сейчас здоровью политика ничего не угрожает.

"После тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно", сообщили в пресс-службе.

Ранее проходила информация, что Бжания прилетел в Москву для проведения обследования. По предварительным данным, у него диагностировали обострение мочекаменной болезни.

Бжания во время телефонного разговора пригласил Путина в Абхазию

Бжания во время телефонного разговора пригласил Путина в Абхазию

Напомним, что в марте 2023 года президент Абхазии перенёс коронавирус. Заболевание проходило без осложнений.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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