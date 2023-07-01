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1 июля, 11:08

Бжания во время телефонного разговора пригласил Путина в Абхазию

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его посетить республику. Об этом рассказали в пресс-службе главы Абхазии.

Там уточнили, что Бжания пригласил Путина посетить республику для участия в мероприятиях, "посвящённых празднованию 15-летия со дня международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия". Во время разговора главы государств также отметили высокий уровень взаимодействия по актуальным вопросам и подтвердили заинтересованность в его дальнейшем укреплении.

Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите конституционного строя

Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите конституционного строя

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Асланом Бжанией. Разговор состоялся по инициативе абхазской стороны. В ходе общения Бжания выразил полную поддержку действий руководства РФ по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Иван Косицын
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