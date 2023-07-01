Путин провёл телефонный разговор с президентом Абхазии Бжанией
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с коллегой из Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что разговор состоялся по инициативе абхазской стороны.
"Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", — сказано в сообщении.
Президенты также обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки. В том числе планы по социально-экономическому развитию Абхазии.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси, который выразил полную поддержку российскому руководству в связи с событиями 24 июня.