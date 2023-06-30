Путин поручил упростить въезд в Россию иностранным инвесторам и специалистам

Российский лидер Владимир Путин поручил упростить въезд на территорию нашей страны иностранным инвесторам и высококвалифицированным специалистам. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам его встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", которая состоялась 26 мая текущего года.

Как сообщается на сайте Кремля, до 1 августа этого года кабмину необходимо провести анализ миграционного законодательства для выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в РФ, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности на территории нашей страны. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.