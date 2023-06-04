Три новых пункта добавили для въезда в Россию по единой электронной визе
Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Оно является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы, который планируется на 1 июля 2023 года.
В список добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная и набережная лейтенанта Шмидта.
Напомним, воспользоваться единой электронной визой смогут граждане 52 государств мира. Всего будет около ста пунктов пропуска, через которые они смогут въехать в Россию. Правительство планировало запустить электронные визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Документ можно будет получить в специальном разделе на сайте МИД РФ. Для этого не понадобится ни приглашений, ни брони в отеле или других подтверждений цели путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней, а детям до шести лет визу оформят бесплатно.
ТАСС / Евгений Епанчинцев