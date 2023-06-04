Регион

Уведомления отключены

4 июня, 13:51

Три новых пункта добавили для въезда в Россию по единой электронной визе

Правительство России расширило перечень пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Оно является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы, который планируется на 1 июля 2023 года.

В список добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная и набережная лейтенанта Шмидта.

Путин не исключил отмены виз для инвесторов из дружественных стран

Путин не исключил отмены виз для инвесторов из дружественных стран

Напомним, воспользоваться единой электронной визой смогут граждане 52 государств мира. Всего будет около ста пунктов пропуска, через которые они смогут въехать в Россию. Правительство планировало запустить электронные визы в начале 2021 года, однако этому помешала пандемия коронавируса. Документ можно будет получить в специальном разделе на сайте МИД РФ. Для этого не понадобится ни приглашений, ни брони в отеле или других подтверждений цели путешествия. Срок оформления займёт не более четырёх дней, а детям до шести лет визу оформят бесплатно.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Епанчинцев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров