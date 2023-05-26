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26 мая, 15:20

Путин не исключил отмены виз для инвесторов из дружественных стран

Президент России Владимир Путин обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым облегчение визового режима с целым рядом стран. Об этом рассказал сам глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

Так, один из бизнесменов затронул тему отмены виз для инвесторов из дружественных стран либо применение каких-то других мер, которые бы упростили для них пребывание в России.

"Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счёт. Применительно к разным регионам мира. Обсуждали введение, может быть, даже безвизового режима для кого-то", — рассказал Владимир Путин.

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Ранее в ходе того же выступления Путин пообещал, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес, пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах, и предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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