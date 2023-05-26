Путин не исключил отмены виз для инвесторов из дружественных стран

Президент России Владимир Путин обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым облегчение визового режима с целым рядом стран. Об этом рассказал сам глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией".

Так, один из бизнесменов затронул тему отмены виз для инвесторов из дружественных стран либо применение каких-то других мер, которые бы упростили для них пребывание в России.