Путин не исключил отмены виз для инвесторов из дружественных стран
Президент России Владимир Путин обсуждал с главой МИД Сергеем Лавровым облегчение визового режима с целым рядом стран. Об этом рассказал сам глава государства в пятницу на встрече с "Деловой Россией".
Так, один из бизнесменов затронул тему отмены виз для инвесторов из дружественных стран либо применение каких-то других мер, которые бы упростили для них пребывание в России.
"Не поверите, буквально два дня назад разговаривал с министром иностранных дел на этот счёт. Применительно к разным регионам мира. Обсуждали введение, может быть, даже безвизового режима для кого-то", — рассказал Владимир Путин.
Ранее в ходе того же выступления Путин пообещал, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес, пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах, и предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда.