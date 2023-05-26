Путин предсказал, какое будущее ожидает Россию

Президент Владимир Путин убеждён, что Россию ждёт хорошее будущее, потому что наша страна знает, "чего она хочет". Таким прогнозом он поделился в пятницу, выступая на форуме "Деловая Россия".

"На самом деле будущее есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. Уверен, что у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и какими средствами добиваемся наших целей", — отметил глава государства.