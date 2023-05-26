Путин предсказал, какое будущее ожидает Россию
Владимир Путин: Будущее есть у всех, но у России оно хорошее
Президент Владимир Путин убеждён, что Россию ждёт хорошее будущее, потому что наша страна знает, "чего она хочет". Таким прогнозом он поделился в пятницу, выступая на форуме "Деловая Россия".
"На самом деле будущее есть у всех, только оно разное, вот это ключевой вопрос. Уверен, что у России будущее хорошее, во-первых, потому что мы знаем, чего мы хотим и какими средствами добиваемся наших целей", — отметил глава государства.
Вторым фактором успешного будущего страны Путин назвал огромные, прежде всего человеческие, ресурсы. Несмотря на дискуссии, президент убеждён, что у нас устойчивая система образования и тяга к знаниям, которая была заложена ещё с советских времён.
Ранее в ходе того же выступления Путин пообещал, что власти продолжат снижать административную нагрузку на бизнес, пообещал поддержку предпринимателям, налаживающим жизнь в новых регионах, и предложил объявить пятилетие созидательного предпринимательского труда.