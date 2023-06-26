Путин переговорил по телефону с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Ирана выразил полную поддержку российскому руководству в связи с событиями 24 июня. Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практической реализации имеющихся договорённостей в области торговли, энергетики и транспорта", — говорится в сообщении.

Также Путин и Раиси обсудили некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование. Кроме того, российский лидер поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.