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26 июня, 11:17

Путин переговорил по телефону с президентом Ирана

Пресс-служба Кремля: Путин провёл переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Ирана выразил полную поддержку российскому руководству в связи с событиями 24 июня. Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практической реализации имеющихся договорённостей в области торговли, энергетики и транспорта", — говорится в сообщении.

Также Путин и Раиси обсудили некоторые вопросы международной повестки дня, включая обеспечение стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование. Кроме того, российский лидер поздравил руководство и народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Путин провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Путин провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Ранее в Иране рассказали, когда страна станет полноценным членом ШОС. Очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в июле.

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ТАСС / Михаил Климентьев

Александр Юнашев
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