Путин провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с эмиром Государства Катар Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Разговор состоялся по инициативе катарской стороны.
Как сообщили в Кремле, с обеих сторон был отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. В этом контексте дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.
Катарский лидер также выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня.
Российский лидер, в свою очередь, тепло поздравил Тамима бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани 22 июня передал привет эмиру арабской страны. Глава государства вспомнил, что все их встречи с коллегой проходили на высоком уровне. Также на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Аль Тани озвучил позицию по украинскому кризису.
Kremlin.ru, © Getty Images / Anna Moneymaker