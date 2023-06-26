Путин провёл переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани

Как сообщили в Кремле, с обеих сторон был отмечен высокий уровень российско-катарского сотрудничества, подтверждена взаимная заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. В этом контексте дана позитивная оценка итогам состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.