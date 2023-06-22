Путин передал послание эмиру Катара через премьера Аль Тани

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани передал привет эмиру арабской страны. Глава государства вспомнил, что все их встречи с коллегой проходили на высоком уровне.

Встреча Путина с премьером Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани. Видео © kremlin

"Уважаемый господин премьер-министр... прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его Высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчёркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям", — заметил российский лидер.