Путин передал послание эмиру Катара через премьера Аль Тани
Путин передал привет эмиру Катара через премьера Аль Тани и вспомнил их встречи
Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани передал привет эмиру арабской страны. Глава государства вспомнил, что все их встречи с коллегой проходили на высоком уровне.
Встреча Путина с премьером Катара Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Аль Тани. Видео © kremlin
"Уважаемый господин премьер-министр... прежде всего хотел бы в начале нашей беседы попросить вас передать самые наилучшие пожелания, добрые пожелания его Высочеству эмиру Катара. Я вспоминаю все наши с ним встречи, они всегда проходили на очень высоком уровне, всегда подчёркивали наши особые отношения и намерения развивать отношения по очень многим направлениям", — заметил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков рассказывал, что на повестке переговоров Путина с премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани — обсуждение весьма широкого и даже многообещающего двустороннего сотрудничества между Россией и Катаром. Речь идёт о взаимодействии в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы, заметил пресс-секретарь президента РФ.
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