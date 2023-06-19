Песков: Часть идей Африки по Украине может быть реализована

Ряд предложений африканских стран по урегулированию ситуации на Украине вполне могут быть реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определённые темы, которые вполне могут реализовываться", — сказал он.