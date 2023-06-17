Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки

"Наши партнёры из Африканского союза проявили понимание истинных причин, понимание, что выходить из ситуации надо на основе обращения к этим глубинным причинам. Причинам, которые подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", — отметил он.

По словам министра, африканские коллеги подчёркивали, что их инициатива по мирному урегулированию ситуации не конкурирует с другими. Они выделяли 12 пунктов позиции КНР и обращали внимание на те части китайской инициативы, которые близки им. В Африке хотят, чтобы в мире не было двойных стандартов и все принципы Устава ООН соблюдались. Кроме того, там выступают против односторонних санкций и желают, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе, заключил Лавров.