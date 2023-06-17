Лавров рассказал о главном выводе из встречи с лидерами Африки
Лавров: Африка проявила понимание истинных причин украинского кризиса
Африка проявила понимание истинных причин украинского кризиса — это главный вывод из сегодняшней встречи с лидерами этих стран. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши партнёры из Африканского союза проявили понимание истинных причин, понимание, что выходить из ситуации надо на основе обращения к этим глубинным причинам. Причинам, которые подрывали долгие годы справедливую безопасность на европейском континенте", — отметил он.
По словам министра, африканские коллеги подчёркивали, что их инициатива по мирному урегулированию ситуации не конкурирует с другими. Они выделяли 12 пунктов позиции КНР и обращали внимание на те части китайской инициативы, которые близки им. В Африке хотят, чтобы в мире не было двойных стандартов и все принципы Устава ООН соблюдались. Кроме того, там выступают против односторонних санкций и желают, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе, заключил Лавров.
Ранее президент ЮАР заявил, что Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине. По его словам, страны этого континента предлагают план из десяти пунктов.
ТАСС / Бобылев Сергей