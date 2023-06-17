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Опубликовано 17 июня 2023, 17:22

Пушилин раскритиковал мирные планы по Украине

Пушилин: Мирные планы по Украине, включая африканский, не отвечают интересам РФ

Все нынешние мирные планы по урегулированию ситуации на Украине, в том числе тот, что был предложен государствами Африки, не отвечают целиком интересам РФ. Такое мнение выразил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он напомнил, что ранее к обсуждению предлагались планы КНР и США. С некоторыми пунктами от ЮАР, по словам Пушилина, спорить невозможно, в частности, речь идёт о необходимости обеспечения гарантий безопасности суверенности государств и народов в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

"Но горький опыт нашего взаимодействия с коллективным Западом показал, что для них общепризнанные нормы международного права, соглашения и договорённости — пустой звук. На данный момент ни один из представленных планов в полной мере не отвечает нашим интересам", — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что позиция России неизменна: спецоперацию нельзя остановить до тех пор, пока не будут выполнены цели по денацификации и демилитаризации Украины. В противном случае будет конфликт, "тлеющий у наших границ", подчеркнул врио главы ДНР.

Президент ЮАР: Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине
Президент ЮАР: Африка хочет быть посредником в достижении мира на Украине

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в мирных планах разных стран по Украине есть рабочие идеи. Она также отметила, что США неинтересна процветающая и самостоятельная Незалежная.

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Никита Осипов
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