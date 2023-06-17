Захарова считает, что в мирных планах разных стран по Украине есть рабочие идеи

Предложенные разными странами мирные инициативы по украинскому конфликту содержат идеи, которые могли бы сработать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива", — пояснила дипломат в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Главная сложность заключается в том, добавила Захарова, что эти инициативы блокируются "киевским режимом, который сам себе запретил" ведение каких бы то ни было переговоров с Россией. И решение это принималось под влиянием Вашингтона. Захарова уверена, что США придерживаются идеи тотального доминирования в мире и нанесения стратегического поражения России. Таким образом, политика этой страны просто не даёт Украине возможности никакого движения по направлению к миру.

По словам представителя МИД РФ, Штатам неинтересна процветающая и самостоятельная Украина. Для них Киев — это инструмент воздействия на Россию. Соответственно, проекция идёт и на Китай, и на Европейский союз. Потому что целью для Вашингтона в этой политической игре является не только Москва, но и Пекин, так как Штатам невыгодны такие темпы экономического роста этой страны.