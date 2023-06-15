Захарова насчитала не меньше 20 различных инициатив по украинскому урегулированию

На сегодняшний день известна пара десятков различных инициатив, выдвинутых как правительством стран, так и отдельными политическими деятелями в целях украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По её словам, все эти мирные планы имеют разные нюансы, но их объединяет одна и та же цель.