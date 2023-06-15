Захарова насчитала не меньше 20 различных инициатив по украинскому урегулированию
Представитель МИД Захарова: Существует около 20 инициатив по урегулированию на Украине
На сегодняшний день известна пара десятков различных инициатив, выдвинутых как правительством стран, так и отдельными политическими деятелями в целях украинского урегулирования. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По её словам, все эти мирные планы имеют разные нюансы, но их объединяет одна и та же цель.
"Все понимают, что речь идёт не просто о локальном кризисе и даже не о региональном. Речь идёт об общемировой ситуации, которая задевает продовольственную, энергетическую безопасность и стратегическую стабильность", — приводит слова Захаровой RT.
Лайф напоминает, что ПМЭФ продлится с 14 по 17 июня. Программа состоит из пяти тематических блоков. Главная тема — "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Президент России Владимир Путин по традиции выступит на пленарной сессии ПМЭФ.
ТАСС / Сергей Бобылев