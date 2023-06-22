Песков не слышал о планах премьера Катара обсудить с Путиным "мирные инициативы"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани собирается обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта в ходе сегодняшней встречи.
"Мне неизвестно о том, чтобы Катар привёз какие-то инициативы", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Он уточнил, на повестке переговоров — обсуждение весьма широкого и даже многообещающего двустороннего сотрудничества между Россией и Катаром. Речь идёт о взаимодействии в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы, заметил пресс-секретарь президента РФ.
Также Песков сообщил, что киевская власть находится под экстраординарным давлением Запада, который требует от неё продолжать боевые действия до последнего украинца. Такой ответ он дал на вопрос, могут ли неудачи украинской армии повлиять на переговорный процесс.
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