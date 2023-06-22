Песков не слышал о планах премьера Катара обсудить с Путиным "мирные инициативы"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани собирается обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным урегулирование украинского конфликта в ходе сегодняшней встречи.

"Мне неизвестно о том, чтобы Катар привёз какие-то инициативы", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Он уточнил, на повестке переговоров — обсуждение весьма широкого и даже многообещающего двустороннего сотрудничества между Россией и Катаром. Речь идёт о взаимодействии в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы, заметил пресс-секретарь президента РФ.