Премьер Катара в Москве озвучил позицию по украинскому кризису

Власти Катара выступают за мирное решение украинского конфликта и призывают стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к его эскалации. Об этом заявил премьер-министр арабской страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.