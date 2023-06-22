Премьер Катара в Москве озвучил позицию по украинскому кризису
Премьер Катара Аль Тани на встрече с Лавровым выступил за мирное урегулирование на Украине
Власти Катара выступают за мирное решение украинского конфликта и призывают стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к его эскалации. Об этом заявил премьер-министр арабской страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Стороны подтвердили позицию Катара, которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на поиск мирного решения кризиса на Украине путём диалога и дипломатии", — говорится в заявлении по итогам встречи, размещённом катарской стороной.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани передал привет эмиру арабской страны. Глава государства вспомнил, что все их встречи с коллегой проходили на высоком уровне. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что премьер-министр Катара собирается обсуждать с Владимиром Путиным некие "мирные инициативы" по Украине. В Кремле анонсировали, что речь пойдёт о взаимодействии в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы.
ТАСС / Сергей Бобылев