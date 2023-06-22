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Регион
Опубликовано 22 июня 2023, 15:42
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Премьер Катара в Москве озвучил позицию по украинскому кризису

Премьер Катара Аль Тани на встрече с Лавровым выступил за мирное урегулирование на Украине

Власти Катара выступают за мирное решение украинского конфликта и призывают стороны не предпринимать шаги, которые могут привести к его эскалации. Об этом заявил премьер-министр арабской страны Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Стороны подтвердили позицию Катара, которая заключается в поддержке всех международных усилий, направленных на поиск мирного решения кризиса на Украине путём диалога и дипломатии", говорится в заявлении по итогам встречи, размещённом катарской стороной.

Путин передал послание эмиру Катара через премьера Аль Тани
Путин передал послание эмиру Катара через премьера Аль Тани

Ранее президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани передал привет эмиру арабской страны. Глава государства вспомнил, что все их встречи с коллегой проходили на высоком уровне. А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что премьер-министр Катара собирается обсуждать с Владимиром Путиным некие "мирные инициативы" по Украине. В Кремле анонсировали, что речь пойдёт о взаимодействии в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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