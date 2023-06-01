Регион

Уведомления отключены

1 июня, 13:26

В Иране рассказали, когда эта страна станет полноценным членом ШОС

МИД: Иран в июле станет полноценным членом ШОС

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится уже в следующем месяце. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", — приводит слова дипломата агентство Tasnim.

ОАЭ официально получили статус партнёра по диалогу в ШОС

ОАЭ официально получили статус партнёра по диалогу в ШОС

Напомним, в прошлом году парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Инициативу поддержали 205 человек, то есть большинство, трое выступили против, четверо воздержались.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • шос
  • Иран
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров