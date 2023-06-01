В Иране рассказали, когда эта страна станет полноценным членом ШОС
МИД: Иран в июле станет полноценным членом ШОС
Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится уже в следующем месяце. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", — приводит слова дипломата агентство Tasnim.
Напомним, в прошлом году парламент Ирана одобрил законопроект о вступлении страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Инициативу поддержали 205 человек, то есть большинство, трое выступили против, четверо воздержались.
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