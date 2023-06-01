В Иране рассказали, когда эта страна станет полноценным членом ШОС

Процесс вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества завершится уже в следующем месяце. Об этом заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы станем полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле, когда состоится очередной саммит объединения", — приводит слова дипломата агентство Tasnim.