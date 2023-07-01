Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите конституционного строя

Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", — указывается в сообщении.

В Кремле также отметили, что президенты выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Вместе с тем Путин подтвердил принципиальную позицию в пользу справедливого и устойчивого решения конфликта между Палестиной и Израилем на существующей международно-правовой основе. Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.