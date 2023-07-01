Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите конституционного строя
Путин поговорил с Аббасом по инициативе палестинской стороны
Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", — указывается в сообщении.
В Кремле также отметили, что президенты выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Вместе с тем Путин подтвердил принципиальную позицию в пользу справедливого и устойчивого решения конфликта между Палестиной и Израилем на существующей международно-правовой основе. Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.
"Владимир Путин поздравил Махмуда Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам", — добавили в Кремле.
Напомним, обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары. А 14 мая израильская армия возобновила удары по сектору Газа, хотя 13 мая Израиль и Палестина договорились о прекращении огня. А в начале июня армия Израиля сообщила о гибели двух своих солдат на границе с Египтом.