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1 июля, 10:46

Аббас в разговоре с Путиным поддержал действия Москвы по защите конституционного строя

Путин поговорил с Аббасом по инициативе палестинской стороны

Президент России Владимир Путин по инициативе палестинской стороны поговорил по телефону с главой Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Палестинский лидер заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", — указывается в сообщении.

В Кремле также отметили, что президенты выразили обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Вместе с тем Путин подтвердил принципиальную позицию в пользу справедливого и устойчивого решения конфликта между Палестиной и Израилем на существующей международно-правовой основе. Кроме того, лидеры условились о продолжении контактов.

"Владимир Путин поздравил Махмуда Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам", — добавили в Кремле.

Путин провёл телефонный разговор с президентом Абхазии Бжанией

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Напомним, обострение между Израилем и Палестиной произошло в ночь на 9 мая. Тогда израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. Днём того же дня произошла новая атака по южной части Газы, при которой погибло два человека. 10 мая Палестина начала наносить ответные удары. А 14 мая израильская армия возобновила удары по сектору Газа, хотя 13 мая Израиль и Палестина договорились о прекращении огня. А в начале июня армия Израиля сообщила о гибели двух своих солдат на границе с Египтом.

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Kremlin.ru

Светлана Оперук
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