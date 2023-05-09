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9 мая, 15:40

Два человека погибли при авиаударе Израиля по югу Газы

СМИ: Два человека погибли в результате авиаудара Израиля по югу Газы

Два жителя Палестины погибли в результате очередной израильской воздушной атаки по южной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате обстрела вооружёнными силами Израиля южных районов Газы пострадали ещё три человека. Уточняется, что снаряд ударил по автомобилю в районе города Хан-Юнис.

О ракетном ударе "по отряду радикалов, вооружённых управляемыми противотанковыми ракетами", ранее заявили в армейской пресс-службе Израиля.

"Некоторое время назад летательный аппарат нанёс удар по отряду террористов с противотанковыми управляемыми ракетами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 9 мая израильские военные нанесли несколько ударов по объектам в секторе Газа, в результате которых погибло 12 человек. По предварительным данным, в результате атаки погибли гражданин России, его жена и сын.

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ТАСС / АР / Hatem Moussa

Ирина Фальке
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