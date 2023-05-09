Два человека погибли при авиаударе Израиля по югу Газы

Два жителя Палестины погибли в результате очередной израильской воздушной атаки по южной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

В результате обстрела вооружёнными силами Израиля южных районов Газы пострадали ещё три человека. Уточняется, что снаряд ударил по автомобилю в районе города Хан-Юнис.

О ракетном ударе "по отряду радикалов, вооружённых управляемыми противотанковыми ракетами", ранее заявили в армейской пресс-службе Израиля.

"Некоторое время назад летательный аппарат нанёс удар по отряду террористов с противотанковыми управляемыми ракетами в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.