Власти Израиля разгромили спонсируемую ЕС палестинскую школу
Times of Israel: В Израиле снесли палестинскую школу, которую спонсировал ЕС
Израильские власти снесли недалеко от Вифлеема на Западном берегу Иордана палестинскую школу, которую спонсировал Евросоюз. Кроме того, здание было построено незаконно, сообщает издание Times of Israel.
Снос палестинской школы на Западном берегу Иордана. Видео © Twitter / kimali71
"Израильские власти в воскресенье, 7 мая, снесли здание недалеко от Вифлеема, в котором располагалась палестинская школа, финансируемая ЕС", — говорится в материале.
По данным журналистов, школа была возведена ещё в 2017 году, при этом на её строительство так и не было получено разрешения от властей. В связи с этим суд посчитал образовательное учреждение угрозой для безопасности и постановил снести его. Это решение уже осудили в ЕС.
Ранее сообщалось, что Израиль и палестинские радикалы заключили временное перемирие. Соглашение об этом было достигнуто при посредничестве Египта, Катара и ООН.
Twitter / Regavim_IL