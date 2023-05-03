Израиль и палестинские радикалы заключили временное перемирие

Израиль и радикалы из сектора Газа договорились о перемирии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

Как сообщил чиновник, режим прекращения огня уже вступил в силу. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта, Катара и ООН.