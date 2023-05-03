Израиль и палестинские радикалы заключили временное перемирие
Reuters: Израиль и радикалы из сектора Газа договорились о прекращении огня
Израиль и радикалы из сектора Газа договорились о перемирии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.
Как сообщил чиновник, режим прекращения огня уже вступил в силу. Соглашение о прекращении огня было достигнуто при посредничестве Египта, Катара и ООН.
Ранее Лайф писал о нанесении израильскими военными ударов по целям в секторе Газа. В результате обстрела получили, как минимум пятеро палестинцев.
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