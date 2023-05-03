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3 мая, 01:47

Израильские военные наносят удары по целям в секторе Газа

ЦАХАЛ: Израильские военные наносят удары по сектору Газа

Израильские военные (ЦАХАЛ) наносят удары по целям в секторе Газа на фоне обстрелов южных районов страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.

По данным агентства Wafa, ранения в результате обстрела получили как минимум пятеро палестинцев.

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Ранее Лайф писал, что в сторону Израиля из сектора Газа выпущено 22 ракеты, четыре из них перехватила система противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.

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Unsplash

Арина Родионова
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