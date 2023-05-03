Израильские военные наносят удары по целям в секторе Газа

Израильские военные (ЦАХАЛ) наносят удары по целям в секторе Газа на фоне обстрелов южных районов страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют", — говорится в сообщении.

По данным агентства Wafa, ранения в результате обстрела получили как минимум пятеро палестинцев.