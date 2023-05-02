Израиль нанёс ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии, погиб военный

Израиль нанёс ракетные удары по сирийскому городу Алеппо, сообщил телеканал Al-Akhbar. Средства противовоздушной Сирии сбили несколько ракет, однако часть из них достигла цели.

Израиль атаковал окрестности Алеппо, погиб один сирийский военный. Видео © Twitter / Ali Javanmardi / EP

На данный момент известно, что повреждена взлётно-посадочная полоса в международном аэропорту Нейраб. При отражении атаки погиб один сирийский военнослужащий, ещё семеро, в том числе двое мирных граждан, ранены.