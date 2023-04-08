Со стороны Сирии выпустили ракеты по Голанским высотам
"Аль-Хадас": С территории Сирии выпущены три ракеты в сторону Голанских высот
С территории Сирии выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Хадас".
Согласно его информации, две ракеты упали на территории Иордании, одна долетела до территории Голан. Армия обороны Израиля уже подтвердила, что зафиксировала пуск этих ракет со стороны Сирии, одна из них действительно долетела до территории еврейского государства.
Нужно отметить, что обычно ракеты летят в другом направлении. Так, в начале апреля ракетный удар Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии привёл к гибели по меньшей мере двух мирных жителей. Ракеты были выпущены из района оккупированных Израилем Голанских высот, большинство из них перехватили средства сирийской системы ПВО.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI