Со стороны Сирии выпустили ракеты по Голанским высотам

С территории Сирии выпущены три ракеты в направлении Голанских высот, расположенных на границе сирийской провинции Эль-Кунейтра. Об этом говорится в сообщении телеканала "Аль-Хадас".

Согласно его информации, две ракеты упали на территории Иордании, одна долетела до территории Голан. Армия обороны Израиля уже подтвердила, что зафиксировала пуск этих ракет со стороны Сирии, одна из них действительно долетела до территории еврейского государства.