В сторону Израиля из сектора Газа выпущено 22 ракеты

По территории Израиля из сектора Газа было выпущено 22 ракеты, четыре из них перехватила система противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.

"Было зафиксировано 22 запуска ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. Четыре ракеты были перехвачены системой ПВО, 16 упали в незаселённой местности", — говорится в сообщении.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в результате ракетного обстрела минимум один человек получил осколочные ранения на стройплощадке в городе Сдерот, ещё двое рабочих получили лёгкие травмы.