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2 мая, 13:50

В сторону Израиля из сектора Газа выпущено 22 ракеты

Армия обороны Израиля сообщила о 22 ракетах, выпущенных из сектора Газа

По территории Израиля из сектора Газа было выпущено 22 ракеты, четыре из них перехватила система противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.

"Было зафиксировано 22 запуска ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. Четыре ракеты были перехвачены системой ПВО, 16 упали в незаселённой местности", — говорится в сообщении.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, в результате ракетного обстрела минимум один человек получил осколочные ранения на стройплощадке в городе Сдерот, ещё двое рабочих получили лёгкие травмы.

Со стороны Сирии выпустили ракеты по Голанским высотам

Со стороны Сирии выпустили ракеты по Голанским высотам

А в ночь на 2 мая Израиль нанёс ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии. Погиб один сирийский военнослужащий, ещё семь человек, в том числе двое мирных граждан, получили ранения.

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ТАСС / AP / Ariel Schalit

Наталья Исакова
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