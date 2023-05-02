В сторону Израиля из сектора Газа выпущено 22 ракеты
Армия обороны Израиля сообщила о 22 ракетах, выпущенных из сектора Газа
По территории Израиля из сектора Газа было выпущено 22 ракеты, четыре из них перехватила система противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба армии еврейского государства.
"Было зафиксировано 22 запуска ракет из сектора Газа в сторону израильской территории. Четыре ракеты были перехвачены системой ПВО, 16 упали в незаселённой местности", — говорится в сообщении.
По данным газеты Yedioth Ahronoth, в результате ракетного обстрела минимум один человек получил осколочные ранения на стройплощадке в городе Сдерот, ещё двое рабочих получили лёгкие травмы.
А в ночь на 2 мая Израиль нанёс ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии. Погиб один сирийский военнослужащий, ещё семь человек, в том числе двое мирных граждан, получили ранения.
ТАСС / AP / Ariel Schalit