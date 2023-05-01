КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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1 мая, 18:40

Израиль свернул программу экстренной репатриации россиян и белорусов

РБК: Израиль объяснил отмену экстренной репатриации из России сокращением заявок

Израильские власти свернули программу экстренной репатриации для граждан России и Белоруссии из-за большого числа репатриантов в 2022 году и последующего падения числа заявок. Об этом сообщили в Министерстве алии и интеграции Израиля, пишет РБК.

Решение властей, как указали в ведомстве, принято с "пониманием необходимости уделять больше внимания и помощи прибывшим репатриантам". Теперь процедура получения гражданства Израиля для россиян и белоруссов будет проходить в обычном формате: для оформления документов им, в частности, вновь обязательно понадобятся апостилированные документы. При этом для граждан Украины программа экстренной репарации продолжит действовать.

Упрощённой процедурой успели воспользоваться десятки тысяч. Так, за прошлый год в Израиль репатриировались более 30 тысяч россиян. По всей видимости, программу решили закрыть из-за того, что многие иммигранты получали израильский паспорт и уезжали в другие государства.

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А ранее Лайф сообщал, что в Латвии хотят приостановить закон о репатриации из-за россиян. Большинство заявок стало поступать именно из Российской Федерации.

Обложка ©

Freepik / vvvita

Наталья Исакова
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