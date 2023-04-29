В Израиле возобновились акции протеста против судебной реформы
В Тель-Авиве протест против судебной реформы собрал более 200 тысяч человек
В различных городах Израиля проходят масштабные акции против судебной реформы накануне открытия летней сессии Кнессета (парламента). Больше всего людей по традиции можно видеть на улицах Тель-Авива.
Массовая акция протеста в Тель-Авиве. Видео © Twitter / Spriter
По оценке 13-го канала израильского телевидения, участие в ней приняли около 209 тысяч человек. Протестующие активно скандируют антиправительственные лозунги в защиту демократии и размахивают национальными флагами. В нескольких местах установлены телеэкраны для трансляции выступления оппозиционных общественных деятелей.
"Есть только одна линия обороны, отделяющая Израиль от диктатуры: сотни тысяч решительных граждан на улицах", — заявили организаторы перед началом протестов.
Акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который состоялся у здания Кнессета в столице страны Иерусалиме вечером 27 апреля. Оппоненты судебной реформы опасаются, что изменения ограничат влияние Верховного суда на процесс принятия законов, позволят парламентариям оспаривать решения суда и дадут правительству контроль над процедурой назначения судей.
Ранее Лайф писал, что жители многих городов Израиля уже на протяжении нескольких недель выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие соответствующего закона.
Кадр видео Twitter / Spriter