В Израиле возобновились акции протеста против судебной реформы

В различных городах Израиля проходят масштабные акции против судебной реформы накануне открытия летней сессии Кнессета (парламента). Больше всего людей по традиции можно видеть на улицах Тель-Авива.

Массовая акция протеста в Тель-Авиве. Видео © Twitter / Spriter

По оценке 13-го канала израильского телевидения, участие в ней приняли около 209 тысяч человек. Протестующие активно скандируют антиправительственные лозунги в защиту демократии и размахивают национальными флагами. В нескольких местах установлены телеэкраны для трансляции выступления оппозиционных общественных деятелей.

"Есть только одна линия обороны, отделяющая Израиль от диктатуры: сотни тысяч решительных граждан на улицах", — заявили организаторы перед началом протестов.

Акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который состоялся у здания Кнессета в столице страны Иерусалиме вечером 27 апреля. Оппоненты судебной реформы опасаются, что изменения ограничат влияние Верховного суда на процесс принятия законов, позволят парламентариям оспаривать решения суда и дадут правительству контроль над процедурой назначения судей.