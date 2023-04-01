Почти полмиллиона человек охватила новая волна протестов в Израиле

В Израиле новая волна акций против судебной реформы, несмотря на намерения премьер-министра Биньямина Нетаньяху отложить её, прокатилась по стране 1 апреля. По оценкам организаторов, число демонстрантов достигло более 445 тысяч. По их данным, только в Тель-Авиве митинг собрал 230 тысяч манифестантов.

Протесты в Израиле. Видео © Twitter / __the_End_____ / anadoluagency / erknoncn / AgenciaAJN

"Мы продолжим выходить на улицы, пока нам не пообещают, что Государство Израиль останется демократией", — приводит газета The Times of Israel заявление организаторов протестного движения.

По подсчётам этого издания, в тель-авивском митинге участвовало 175 тысяч человек. Оппозиция вышла на улицы и в других городах, в том числе в Иерусалиме и Хайфе. Организаторы объясняют это недоверием правительству. По их мнению, взятая властями пауза якобы выдумана для того, чтобы выиграть время и сбить с толку протестующих.