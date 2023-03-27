Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль на фоне массовых протестов
Ynet: Иностранные авиакомпании отменили часть рейсов в Израиль из-за массовых протестов
Некоторые иностранные авиакомпании отменили в понедельник, 27 марта, часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок в стране из-за судебной реформы. Об этом сообщает портал Ynet.
Согласно информации издания, отмена авиарейсов связана с опасением, что воздушные суда не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили рейсы в Израиль, такие крупные перевозчики, как Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates.
Ранее Лайф писал, что на фоне протестов были остановлены вылеты самолётов из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион. А к посадке будут допускать только те рейсы, которые уже находятся в небе. Сотрудники аэропорта присоединились к массовым протестам против судебной реформы. При этом национальный авиаперевозчик ElAl объявил о приостановке рейсов.
Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах уже примерно 12 недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны недовольств, начавшейся накануне, послужило увольнение министра обороны, который выступал против реформы. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия. В МИД РФ заявили, что Москва с тревогой следит за массовыми протестами в Израиле.
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