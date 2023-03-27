Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль на фоне массовых протестов

Некоторые иностранные авиакомпании отменили в понедельник, 27 марта, часть рейсов в Израиль на фоне массовых протестов и забастовок в стране из-за судебной реформы. Об этом сообщает портал Ynet.

Согласно информации издания, отмена авиарейсов связана с опасением, что воздушные суда не смогут вылететь обратно в страну, из которой они прибыли. Среди авиакомпаний, которые отменили рейсы в Израиль, такие крупные перевозчики, как Air Canada, Turkish Airlines, Finnair, Wizz Air, Etihad и Emirates.