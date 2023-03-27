Несколько глав муниципалитетов Израиля объявили голодовку

Главы ряда муниципалитетов и региональных администраций Израиля выступили против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху и решили объявить голодовку. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, к акции в числе прочих присоединились мэры Кфар-Савы и Герцлии, а также главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар-ха-Негев. Они хотят устроить голодовку прямо напротив резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

На такие меры муниципальные лидеры решились на фоне отправки в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, который днём ранее открыто выступил против судебной реформы.