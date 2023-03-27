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26 марта, 22:48

Несколько глав муниципалитетов Израиля объявили голодовку

Главы ряда муниципалитетов и региональных администраций Израиля выступили против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху и решили объявить голодовку. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Как сообщает издание, к акции в числе прочих присоединились мэры Кфар-Савы и Герцлии, а также главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар-ха-Негев. Они хотят устроить голодовку прямо напротив резиденции Нетаньяху в Иерусалиме.

На такие меры муниципальные лидеры решились на фоне отправки в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, который днём ранее открыто выступил против судебной реформы.

В Иерусалиме протестующие прорвали кордон полиции у дома Нетаньяху

В Иерусалиме протестующие прорвали кордон полиции у дома Нетаньяху

Напомним, в Тель-Авиве и прочих городах Израиля уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для новой волны недовольств послужило увольнение Галанта с поста министра обороны страны.

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Twitter / @SuleimanMas1

Арина Родионова
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