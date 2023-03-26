Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля, выступившего против судебной реформы

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны страны. Соответствующий приказ был подписан на следующий день после того, как экс-глава военного ведомства призвал отменить судебную реформу, вызвавшую в Израиле волну массовых протестов, сообщает газета The Jerusalem Post.

"Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта", — говорится в материале.

Отметим, что Галант выступил 25 марта со спецзаявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол проникает в ряды Армии обороны Израиля и это создаёт угрозу нацбезопасности.