Нетаньяху уволил главу Минобороны Израиля, выступившего против судебной реформы
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уволил Йоава Галанта с поста министра обороны страны. Соответствующий приказ был подписан на следующий день после того, как экс-глава военного ведомства призвал отменить судебную реформу, вызвавшую в Израиле волну массовых протестов, сообщает газета The Jerusalem Post.
"Нетаньяху принял сегодня вечером решение отстранить от должности министра обороны Йоава Галанта", — говорится в материале.
Отметим, что Галант выступил 25 марта со спецзаявлением, в котором высказался за приостановку судебной реформы. Он предупредил, что возникший из-за этого в обществе раскол проникает в ряды Армии обороны Израиля и это создаёт угрозу нацбезопасности.
Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах уже несколько недель подряд проходят массовые митинги против предлагаемой властями страны судебной реформы. Как уже рассказывал Лайф, протестующих активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы заключается в ограничении влияния Верховного суда для того, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур.
Getty Images / Amir Levy