В Израиле около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы

В Израиле примерно 500 тысяч человек вышли на акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на организаторов демонстраций.

Манифестации проходили в разных городах страны. Четверть миллиона граждан вышли на демонстрацию в Тель-Авиве.

Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете (однопалатный представительный орган страны. — Прим. Лайфа) второй части планируемой судебной реформы. Демонстрации против этого продолжаются уже около десяти недель подряд. Изменения предполагают сокращение полномочий Верховного суда, право парламента оспаривать его решения, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.