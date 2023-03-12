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11 марта, 23:47

В Израиле около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы

<p>Акция протеста в Тель-Авиве. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/guyelster/status/1634625968273801219/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guyelster</a></p>

Акция протеста в Тель-Авиве. Обложка © Twitter / guyelster

В Израиле примерно 500 тысяч человек вышли на акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на организаторов демонстраций.

Манифестации проходили в разных городах страны. Четверть миллиона граждан вышли на демонстрацию в Тель-Авиве.

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Сотни тысяч жителей Израиля вышли на акции протеста из-за судебной реформы

Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете (однопалатный представительный орган страны. — Прим. Лайфа) второй части планируемой судебной реформы. Демонстрации против этого продолжаются уже около десяти недель подряд. Изменения предполагают сокращение полномочий Верховного суда, право парламента оспаривать его решения, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей.

Как писал Лайф, в Израиле полиции пришлось спасать жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару от митингующих. Инцидент произошёл в Тель-Авиве. Супруга премьера страны отправилась в парикмахерскую, об этом узнали участники демонстрации и направились к салону. В итоге несколько человек были задержаны. Сам Нетаньяху назвал поведение демонстрантов постыдным.

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Иван Косицын
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