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2 марта, 04:35

Вот так съездила к парикмахеру: Полиция еле спасла жену Нетаньяху от разъярённых митингующих

В Тель-Авиве полиция спасла жену Нетаньяху от митингующих

<p>Полицейские сопровождают авто, в котором Сару Нетаньяху увозят от толпы демонстрантов. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/CarolineGlick" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@CarolineGlick</a></p>

Полицейские сопровождают авто, в котором Сару Нетаньяху увозят от толпы демонстрантов. Видео © Twitter / @CarolineGlick

В Израиле полиции пришлось спасать жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару от митингующих. Это произошло в Тель-Авиве на фоне масштабных акций протеста, которые в последнее время проходят в разных городах страны. Супруга главы правительства отправилась в парикмахерскую, об этом узнали участники демонстрации и отправились к салону.

Полицейские провели операцию по спасению Сары Нетаньяху от демонстрантов. Видео © Twitter / @CarolineGlick

Как передаёт Times of Israel, демонстранты перегородили путь автомобилю и закрыли выходы из салона. Чтобы спасти жену премьер-министра, в дело пришлось вмешаться нескольким сотням полицейских. Они несколько часов пытались оттеснить демонстрантов от парикмахерской, прежде чем женщина смогла уехать.

После этого начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, в результате чего несколько человек были задержаны. Сам Нетаньяху назвал поведение демонстрантов постыдным, а лидера оппозиции он призвал осудить сторонников.

Десятки тысяч человек против: Израиль охватила новая волна масштабных митингов

Десятки тысяч человек против: Израиль охватила новая волна масштабных митингов

Напомним, первые массовые протесты в Израиле против кабмина Нетаньяху начались в начале января. Поводом для этого стала судебная реформа, предложенная кабмином.

Анатолий Симоненко
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