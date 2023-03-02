Вот так съездила к парикмахеру: Полиция еле спасла жену Нетаньяху от разъярённых митингующих

В Израиле полиции пришлось спасать жену премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару от митингующих. Это произошло в Тель-Авиве на фоне масштабных акций протеста, которые в последнее время проходят в разных городах страны. Супруга главы правительства отправилась в парикмахерскую, об этом узнали участники демонстрации и отправились к салону.

Полицейские провели операцию по спасению Сары Нетаньяху от демонстрантов. Видео © Twitter / @CarolineGlick

Как передаёт Times of Israel, демонстранты перегородили путь автомобилю и закрыли выходы из салона. Чтобы спасти жену премьер-министра, в дело пришлось вмешаться нескольким сотням полицейских. Они несколько часов пытались оттеснить демонстрантов от парикмахерской, прежде чем женщина смогла уехать.

После этого начались столкновения правоохранителей и демонстрантов, в результате чего несколько человек были задержаны. Сам Нетаньяху назвал поведение демонстрантов постыдным, а лидера оппозиции он призвал осудить сторонников.