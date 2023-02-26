Десятки тысяч человек против: Израиль охватила новая волна масштабных митингов

В Израиле десятки тысяч человек вышли на улицы своих городов, чтобы принять участие в массовых акциях против политики кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также продвигаемой им судебной реформы.

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста. Видео © Twitter / OrenZiv_ / Journalistcnyt

По данным израильского 12-го канала, самая крупная демонстрация прошла в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Часть протестующих несла транспаранты с оппозиционными лозунгами вроде "Только демократия!" и "Мы победим!". Также митингующие скандировали лозунги, критикующие Нетаньяху. Протестующие убеждены, что предложенная его кабинетом реформа подрывает демократические основы Израиля.

По информации СМИ, только в Тель-Авиве протестовать вышли 100 тысяч человек. Если говорить о других городах, то самый крупный митинг был организован в Хайфе, на него пришло порядка 30 тысяч человек.