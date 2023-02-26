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25 февраля, 21:38

Десятки тысяч человек против: Израиль охватила новая волна масштабных митингов

В Израиле десятки тысяч человек вышли на митинги против реформ кабмина Нетаньяху

<p>Десятки тысяч израильтян сплотились, чтобы выразить протест политике Нетаньяху. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Десятки тысяч израильтян сплотились, чтобы выразить протест политике Нетаньяху. Обложка © SHOT

В Израиле десятки тысяч человек вышли на улицы своих городов, чтобы принять участие в массовых акциях против политики кабмина премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также продвигаемой им судебной реформы.

Десятки тысяч израильтян вышли на акции протеста. Видео © Twitter / OrenZiv_ / Journalistcnyt

По данным израильского 12-го канала, самая крупная демонстрация прошла в районе комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива. Часть протестующих несла транспаранты с оппозиционными лозунгами вроде "Только демократия!" и "Мы победим!". Также митингующие скандировали лозунги, критикующие Нетаньяху. Протестующие убеждены, что предложенная его кабинетом реформа подрывает демократические основы Израиля.

По информации СМИ, только в Тель-Авиве протестовать вышли 100 тысяч человек. Если говорить о других городах, то самый крупный митинг был организован в Хайфе, на него пришло порядка 30 тысяч человек.

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Напомним, что первые из этой серии массовые протесты в Израиле против кабмина Нетаньяху прошли ещё в начале января. Это случилось после того, как кабмин предложил проект судебной реформы, предполагающий в том числе ограничение полномочий Верховного суда и передачу кабмину контроля над отбором судей.

Анатолий Симоненко
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