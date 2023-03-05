Сотни тысяч жителей Израиля вышли на акции протеста из-за судебной реформы

В Израиле около 400 тысяч человек вышло на акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на организаторов протестов.

Акция протеста против судебной реформы в Израиле. Видео © Twitter / NTarnopolsky

Демонстрации прошли в разных городах страны. В частности, в Тель-Авиве произошли столкновения между протестующими и полицией, силовики применили водомёты. Не обошлось также без задержаний.

Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете (однопалатный представительный орган страны. — Прим. Лайфа) второй части планируемой судебной реформы. Протесты против этого продолжаются девятую неделю подряд. Изменения предполагают сокращение полномочий Верховного суда, право парламента оспаривать его решения, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей. Первую часть предлагаемой реформы израильский парламент принял в первом чтении в минувший понедельник.