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25 марта, 21:41

В Тель-Авиве полиция применила водомёты для разгона митингующих

В Тель-Авиве митингующие против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы вышли на шоссе Аялон. Тем самым участникам акции удалось перекрыть движение по крупнейшей транспортной магистрали на востоке города. В ответ полицейским пришлось применить водомёты.

Полиция в Тель-Авиве применяет водомёты к протестующим, перекрывшим шоссе Аялон. Видео © Twitter / NTarnopolsky

Помимо применения машин с водомётами власти прибегли к помощи конной полиции. После таких мер участники митинга освободили проезжую часть, но немногим позже к ним подоспела ещё одна группа протестующих.

Акция протеста в Тель-Авиве. Фото © Twitter / NTarnopolsky

Акция протеста в Тель-Авиве. Фото © Twitter / NTarnopolsky

Подобные митинги проходили и в других городах. Как пишет газета Times of Israel, общее число участников акций протеста оппозиции, по оценке организаторов, составило 630 тысяч человек.

В Израиле около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы

В Израиле около 500 тысяч человек вышли на акции протеста против судебной реформы

Как ранее писал Лайф, 24 марта премьер Израиля Нетаньяху не смог вылететь в Лондон из-за демарша пилотов. Израильским властям не удалось найти перевозчика из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им судебной реформой.

Обложка ©

Twitter / NTarnopolsky

Арина Родионова
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