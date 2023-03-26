В Тель-Авиве полиция применила водомёты для разгона митингующих

В Тель-Авиве митингующие против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы вышли на шоссе Аялон. Тем самым участникам акции удалось перекрыть движение по крупнейшей транспортной магистрали на востоке города. В ответ полицейским пришлось применить водомёты.

Полиция в Тель-Авиве применяет водомёты к протестующим, перекрывшим шоссе Аялон. Видео © Twitter / NTarnopolsky

Помимо применения машин с водомётами власти прибегли к помощи конной полиции. После таких мер участники митинга освободили проезжую часть, но немногим позже к ним подоспела ещё одна группа протестующих.

Акция протеста в Тель-Авиве. Фото © Twitter / NTarnopolsky

Подобные митинги проходили и в других городах. Как пишет газета Times of Israel, общее число участников акций протеста оппозиции, по оценке организаторов, составило 630 тысяч человек.