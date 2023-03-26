В Тель-Авиве полиция применила водомёты для разгона митингующих
В Тель-Авиве митингующие против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предложенного им проекта судебной реформы вышли на шоссе Аялон. Тем самым участникам акции удалось перекрыть движение по крупнейшей транспортной магистрали на востоке города. В ответ полицейским пришлось применить водомёты.
Полиция в Тель-Авиве применяет водомёты к протестующим, перекрывшим шоссе Аялон. Видео © Twitter / NTarnopolsky
Помимо применения машин с водомётами власти прибегли к помощи конной полиции. После таких мер участники митинга освободили проезжую часть, но немногим позже к ним подоспела ещё одна группа протестующих.
Акция протеста в Тель-Авиве. Фото © Twitter / NTarnopolsky
Подобные митинги проходили и в других городах. Как пишет газета Times of Israel, общее число участников акций протеста оппозиции, по оценке организаторов, составило 630 тысяч человек.
Как ранее писал Лайф, 24 марта премьер Израиля Нетаньяху не смог вылететь в Лондон из-за демарша пилотов. Израильским властям не удалось найти перевозчика из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им судебной реформой.
Twitter / NTarnopolsky