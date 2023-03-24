Премьер Израиля Нетаньяху не может вылететь в Лондон из-за демарша пилотов

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось задержать визит в Великобританию из-за того, что ни один пилот не согласился доставить политика в Лондон, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, израильским властям не удалось найти пилота из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им судебной реформой.

"Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию", — сообщил собеседник издания.

Изначально планировалось, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта, где в пятницу у него были намечены переговоры с британским коллегой Риши Сунаком. Остаётся ли в силе визит главы израильского кабмина в Соединённое Королевство и все намеченные встречи, не сообщается, однако газета признаёт, что он оказался под угрозой. С аналогичным демаршем пилоты уже выступали в марте, отказавшись доставить премьера в Рим.