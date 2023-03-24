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24 марта, 00:56

Премьер Израиля Нетаньяху не может вылететь в Лондон из-за демарша пилотов

Telegraph: Визит Нетаньяху в Лондон под угрозой из-за отказа пилотов выполнять рейс

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху пришлось задержать визит в Великобританию из-за того, что ни один пилот не согласился доставить политика в Лондон, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в британском правительстве.

По данным издания, израильским властям не удалось найти пилота из-за массовых акций протеста, вызванных несогласием с политикой Нетаньяху и запланированной им судебной реформой.

"Как мы понимаем, израильские пилоты отказываются везти Нетаньяху в Великобританию", — сообщил собеседник издания.

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Изначально планировалось, что Нетаньяху вылетит в Лондон в четверг, 23 марта, где в пятницу у него были намечены переговоры с британским коллегой Риши Сунаком. Остаётся ли в силе визит главы израильского кабмина в Соединённое Королевство и все намеченные встречи, не сообщается, однако газета признаёт, что он оказался под угрозой. С аналогичным демаршем пилоты уже выступали в марте, отказавшись доставить премьера в Рим.

Массовые протесты продолжаются в Израиле на фоне одобрения к рассмотрению в Кнессете (однопалатный представительный орган страны. — Прим. Лайфа) второй части планируемой судебной реформы. Демонстрации против этого продолжаются уже много недель подряд. Изменения предполагают сокращение полномочий Верховного суда, право парламента оспаривать его решения, а также контроль со стороны правящей коалиции над процедурой назначения судей. Как сообщал Лайф, 12 марта в Израиле примерно 500 тысяч человек вышли на акции протеста против предлагаемой правительством судебной реформы.

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Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Иван Косицын
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