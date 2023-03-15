В Израиле опять столкновения, теперь с участием ультраортодоксов
В пригороде Тель-Авива вспыхнули столкновения между полицией и ультраортодоксами
В пригороде Тель-Авива произошли столкновения между полицией и представителями ультраортодоксальных общин, пишет в "Твиттере" радио Galatz. Случилось это в городе Бней Брак, недалеко от дома одного из членов парламента.
Столкновения в пригороде Израиля. Видео © Twitter / @GLZRadio
В этом городе в основном проживают ультраортодоксальные евреи (харедим). Там во вторник собралось несколько десятков активистов, выступающих против юридической реформы, однако через некоторое время манифестантов начали закидывать яйцами и фейерверками проправительственные местные жители.
В последнее время акции против юридической реформы проводятся в Израиле еженедельно. Так, в воскресенье порядка 500 тысяч человек вышли на митинги.
Twitter / @GLZRadio