В Израиле опять столкновения, теперь с участием ультраортодоксов

В пригороде Тель-Авива произошли столкновения между полицией и представителями ультраортодоксальных общин, пишет в "Твиттере" радио Galatz. Случилось это в городе Бней Брак, недалеко от дома одного из членов парламента.

Столкновения в пригороде Израиля. Видео © Twitter / @GLZRadio

В этом городе в основном проживают ультраортодоксальные евреи (харедим). Там во вторник собралось несколько десятков активистов, выступающих против юридической реформы, однако через некоторое время манифестантов начали закидывать яйцами и фейерверками проправительственные местные жители.