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14 марта, 22:23

В Израиле опять столкновения, теперь с участием ультраортодоксов

В пригороде Тель-Авива вспыхнули столкновения между полицией и ультраортодоксами

В пригороде Тель-Авива произошли столкновения между полицией и представителями ультраортодоксальных общин, пишет в "Твиттере" радио Galatz. Случилось это в городе Бней Брак, недалеко от дома одного из членов парламента.

Столкновения в пригороде Израиля. Видео © Twitter / @GLZRadio

В этом городе в основном проживают ультраортодоксальные евреи (харедим). Там во вторник собралось несколько десятков активистов, выступающих против юридической реформы, однако через некоторое время манифестантов начали закидывать яйцами и фейерверками проправительственные местные жители.

Сотни тысяч жителей Израиля вышли на акции протеста из-за судебной реформы

Сотни тысяч жителей Израиля вышли на акции протеста из-за судебной реформы

В последнее время акции против юридической реформы проводятся в Израиле еженедельно. Так, в воскресенье порядка 500 тысяч человек вышли на митинги.

Обложка ©

Twitter / @GLZRadio

Анатолий Симоненко
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