В Иерусалиме протестующие прорвали кордон полиции у дома Нетаньяху

В Иерусалиме тысячи демонстрантов прорвались через полицейский кордон рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет издание Walla.

Акции протеста в Израиле. Видео © Twitter / @Ricardo_1934 / @aldjazairnews / @SuleimanMas1

"После отставки министра обороны Йоава Галанта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе один в направлении Иерусалима было перекрыто для движения", — сказано в статье.

Полиции пришлось оттеснять толпу, используя водомёты. Поводом для очередного витка протестов стало решение Нетаньяху отправить в отставку главу Минобороны Йоава Галанта.