В Иерусалиме протестующие прорвали кордон полиции у дома Нетаньяху
В Иерусалиме тысячи демонстрантов прорвались через полицейский кордон рядом с резиденцией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет издание Walla.
Акции протеста в Израиле. Видео © Twitter / @Ricardo_1934 / @aldjazairnews / @SuleimanMas1
"После отставки министра обороны Йоава Галанта тысячи протестующих против правовой революции этим вечером прорвали последний блокпост полиции перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме, шоссе один в направлении Иерусалима было перекрыто для движения", — сказано в статье.
Полиции пришлось оттеснять толпу, используя водомёты. Поводом для очередного витка протестов стало решение Нетаньяху отправить в отставку главу Минобороны Йоава Галанта.
Напомним, в Тель-Авиве и прочих городах Израиля уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для новой волны недовольств послужило увольнение Галанта с поста министра обороны страны.
Twitter / @Ricardo_1934