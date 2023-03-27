Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу после массовых протестов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил приостановить судебную реформу, которая спровоцировала массовые протесты в стране. Об этом он заявил руководителю правительственной коалиции государства после совещания с лидерами фракций, сообщает государственное израильское радио Kan.

При этом ранее, по данным СМИ, против такого решения выступил министр национальной безопасности и лидер партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир, который угрожал развалить коалицию, если будет сделана пауза в реформе.

Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах жители на протяжении нескольких недель выходят на массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы заключается в ограничении влияния Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны митингов, начавшихся накануне, послужило увольнение министра обороны, который выступал против реформы. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.