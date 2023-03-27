Врачи в Израиле прекратят работать с 28 марта и до объявления пересмотра судебной реформы

Со вторника, 28 марта, приостановится работа системы здравоохранения Израиля до момента объявления пересмотра судебной реформы. Об этом сообщила газета Haaretz.

"Профсоюз врачей Израиля объявляет о немедленной заморозке системы здравоохранения до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении судебной реформы", — говорится в сообщении.

Также глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид заявил о возможной общенациональной забастовке "исторического масштаба", если власти страны не остановят судебную реформу. По его словам, это необходимо, чтобы страна не скатилась в пропасть.

Кроме того, на фоне протестов остановлены вылеты самолётов из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион. А к посадке будут допускать только те рейсы, которые уже находятся в небе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на председателя Комитета по управлению аэропортами Израиля.