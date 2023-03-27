Врачи в Израиле прекратят работать с 28 марта и до объявления пересмотра судебной реформы
Профсоюз врачей Израиля сообщил о приостановке работы системы здравоохранения с 28 марта
Со вторника, 28 марта, приостановится работа системы здравоохранения Израиля до момента объявления пересмотра судебной реформы. Об этом сообщила газета Haaretz.
"Профсоюз врачей Израиля объявляет о немедленной заморозке системы здравоохранения до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении судебной реформы", — говорится в сообщении.
Также глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид заявил о возможной общенациональной забастовке "исторического масштаба", если власти страны не остановят судебную реформу. По его словам, это необходимо, чтобы страна не скатилась в пропасть.
Кроме того, на фоне протестов остановлены вылеты самолётов из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион. А к посадке будут допускать только те рейсы, которые уже находятся в небе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на председателя Комитета по управлению аэропортами Израиля.
Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны недовольств, начавшейся накануне, послужило увольнение министра обороны. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.
Twitter / yoramkraus