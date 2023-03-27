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27 марта, 08:46

Врачи в Израиле прекратят работать с 28 марта и до объявления пересмотра судебной реформы

Профсоюз врачей Израиля сообщил о приостановке работы системы здравоохранения с 28 марта

Со вторника, 28 марта, приостановится работа системы здравоохранения Израиля до момента объявления пересмотра судебной реформы. Об этом сообщила газета Haaretz.

"Профсоюз врачей Израиля объявляет о немедленной заморозке системы здравоохранения до тех пор, пока не будет объявлено о прекращении судебной реформы", — говорится в сообщении.

Также глава всеобщей федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид заявил о возможной общенациональной забастовке "исторического масштаба", если власти страны не остановят судебную реформу. По его словам, это необходимо, чтобы страна не скатилась в пропасть.

Кроме того, на фоне протестов остановлены вылеты самолётов из крупнейшего израильского аэропорта Бен-Гурион. А к посадке будут допускать только те рейсы, которые уже находятся в небе. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на председателя Комитета по управлению аэропортами Израиля.

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Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны недовольств, начавшейся накануне, послужило увольнение министра обороны. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.

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Twitter / yoramkraus

Светлана Оперук
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