Президент Израиля призвал "во имя единства народа" пойти навстречу митингующим
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить принятие судебной реформы
Президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить принятие судебной реформы, чтобы не жертвовать единством страны и общества.
"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс", — написал он в "Твиттере".
Герцог отметил, что общественно-политическая ситуация в стране крайне обострилась — с новым витком протестов и столкновений. По его мнению, нацию "охватила глубокая тревога", теперь под угрозой национальная безопасность, экономика и общество.
Напомним, в Тель-Авиве и других израильских городах уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе и при помощи водомётов. Суть реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны недовольств, начавшейся накануне, послужило увольнение министра обороны. Несколько глав муниципалитетов решили объявить голодовку, ряд университетов намерены приостановить занятия.
ТАСС / AP / Oded Balilty