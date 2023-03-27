Президент Израиля призвал "во имя единства народа" пойти навстречу митингующим

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить принятие судебной реформы, чтобы не жертвовать единством страны и общества.

"Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности я призываю вас остановить законодательный процесс", — написал он в "Твиттере".

Герцог отметил, что общественно-политическая ситуация в стране крайне обострилась — с новым витком протестов и столкновений. По его мнению, нацию "охватила глубокая тревога", теперь под угрозой национальная безопасность, экономика и общество.