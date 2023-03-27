В Тель-Авиве полиция применила водомёты против демонстрантов

На крупном шоссе Аялон на востоке Тель-Авива возник стихийный антиправительственный митинг. Протестующим удалось продержаться несколько часов, пока их не разогнали силовые структуры. Сотрудники правоохранительных органов применили водомёты и конную полицию.

Демонстранты, как передаёт 13-й канал израильского телевидения, хотели проводить акцию до утра, они блокировали магистраль, жгли костры и даже устанавливали на проезжей части палатки. По оценкам частной компании Crowd Solutions, максимальная численность участников митинга достигала 105 тысяч человек.

Большинство из них ночью уже начали расходиться, полиция не вмешивалась в происходящее, однако начали возникать стычки, и к 03:00 мск правоохранители стали оттеснять митингующих. В это время стражи порядка и применили водомёты, им удалось полностью перекрыть доступ на трассу. Несмотря на то что участников акции там уже нет, движение пока заблокировано: спецтехника расчищает дорогу от мусора, оставшегося после активистов.