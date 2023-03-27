В МИД заявили, что Россия с тревогой следит за массовыми протестами в Израиле

Москва с тревогой следит за ситуацией с массовыми протестами в Израиле и беспокоится о том, чтобы не было никаких проблем для российских граждан и российского посольства в Тель-Авиве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Следим, но с тревогой, конечно. Главное, чтобы не было каких-то проблем для наших граждан, которых там много", — цитирует Богданова ТАСС. — "Мы следим, но пусть они сами там разбираются".