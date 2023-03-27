В МИД заявили, что Россия с тревогой следит за массовыми протестами в Израиле
Замглавы МИД РФ Богданов: Россия с тревогой следит за ситуацией в Израиле
Москва с тревогой следит за ситуацией с массовыми протестами в Израиле и беспокоится о том, чтобы не было никаких проблем для российских граждан и российского посольства в Тель-Авиве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Следим, но с тревогой, конечно. Главное, чтобы не было каких-то проблем для наших граждан, которых там много", — цитирует Богданова ТАСС. — "Мы следим, но пусть они сами там разбираются".
Напомним, в израильских городах уже несколько недель проходят массовые протесты против судебной реформы. Её суть — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Поводом для очередной волны недовольств, начавшейся накануне, послужило увольнение министра обороны. После ночных столкновений президент Израиля Ицхак Герцог призвал немедленно остановить принятие судебной реформы, чтобы не жертвовать единством страны и общества.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN